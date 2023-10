Le député hutois Samuel Cogolati reconnu comme "politicien de l’année" parmi 1,6 million de politiciens du monde entier

Devant une assemblée de politiciens venus du monde entier, il a reçu cette récompense de la part de Mary Kerry Kennedy, la fille du démocrate et sénateur de l’état de New York, Robert Francis Kennedy, mais aussi la nièce du 35e président américain, John Fitzgerald Kennedy. "C’est la première fois qu’un Belge reçoit ce prix, a précisé Mary Kerry Kennedy avant d’appeler le Hutois sur scène. Il est le plus jeune président du Comité des droits de l’homme des parlementaires de l’histoire."

Une reconnaissance inattendue pour le député et vice-président de la commission des affaires étrangères de 34 ans. "Je suis très fier d’être ici. Je ne pensais jamais recevoir ce prix quand j’ai commencé la politique à 10 ans au conseil communal des enfants à Huy, a-t-il lancé en souriant. Me voilà aujourd’hui, devant vous, à Belfast, mais je ne suis pas arrivé ici tout seul. Je le dois en grande partie à ma compagne, Valérie, à mes parents, à mes amis et à ma sœur, mais aussi à mes grands-parents, issus de l’immigration italienne et espagnole. Ce sont eux qui m’ont transmis ces valeurs. Mon “nonno” italien n’est malheureusement plus là, mais s’il savait que j’avais reçu ce prix, il ne l’aurait pas cru. Je dois aussi ce prix à mes formidables collègues écolo."

Il est désormais reconnu par ses pairs pour ses actions contre les violations des droits humains et, notamment, pour sa campagne qui a abouti à la reconnaissance par le Parlement belge des crimes contre l’humanité et du génocide dans la région ouïghoure. "En acceptant ce prix, je sais que le combat pour les droits de l’homme, le climat et la dignité humaine n’est pas du tout terminé. Il ne sera jamais fini. Il faut continuer de se battre pour nous et toutes les générations futures auxquelles je dédie ce prix."