Braquages avec une arme factice à Huy, Hannut et Lincent

C’est un casier judiciaire long comme le bras qui a été présenté devant le tribunal correctionnel de Huy le septembre dernier. Incarcéré à la prison d’Itres, Samuel (nom d’emprunt) a vu son dossier s’étoffer davantage pour des faits de vols avec violence. Le premier remonte au 3 septembre 2019. Il se rend dans la boulangerie hutoise, "Le temps d’un délice", et braque la gérante avec une arme factice pour dérober l’argent (892€) qui se trouvait dans la caisse. L’homme est reparti à l’aide de son complice, James (nom d’emprunt), un Hutois sans domicile fixe de 24 ans, qui l’attendait dans la voiture. Même modus operandi le 4 septembre 2019, dans des librairies à Lincent et Hannut où les deux libraires reconnaissent l’homme via des photos fournies par les policiers. C’est le 14 septembre que la police liégeoise met la main sur Samuel, un Montois né en 1976. Avec l’aide de complices, l’homme intercepte une personne durant la nuit et la violente, lui extorquant portefeuille, cartes de banque, code et téléphone pour récupérer de l’argent. À cela s’ajoute une entrave méchante à la circulation, puisque, lorsque la police décide de l’interpeller, il roule à vive allure dans Liège, empruntant des rues à sens unique et des ronds-points à contresens. Lors de son audition, le 25 mai 2020, Samuel, a reconnu certains faits mais dit ne pas avoir de souvenirs de certains de ses actes, à cause de stupéfiants. Les deux hommes écopent de deux amendes de 1 100 € et 5 000 € au profit des personnes lésées. Le tribunal correction de Huy a tranché pour une peine de travail de 120h pour James tandis que Samuel, ayant déjà une peine de 8 ans d’emprisonnement, bénéficie de l’absorption. Le tribunal estimant que la précédente peine d’emprisonnement pour des faits similaires constitue une juste répression pour les différents vols.