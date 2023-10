12 et 15 mois de prison pour vente de cannabis à Huy

Entre le 1er juillet 2018 et le 1er avril 2022, Sophie et François (noms d’emprunt) ont vendu à de nombreuses reprises du cannabis à leur domicile avenue de Beaufort à Huy. Si la Hutoise était la principale intéressée et gérait principalement les ventes, il arrivait régulièrement que son compagnon reprenne le flambeau lorsqu’elle était absente. Lors de la perquisition, le 30 mars 2022, les agents des forces de l’ordre ont trouvé 25 grammes de cannabis, une balance de précision ainsi que de la drogue dissimulée derrière le téléviseur. Sophie, âgée de 33 ans et son compagnon, François, âgé de 44 ans, ont cependant nié les faits au moment de leur audition. Absents lors de leur audience devant le tribunal correctionnel de Huy, Sophie a écopé de 15 mois d’emprisonnement et François de 12 mois. Chacun était en état de récidive légale.