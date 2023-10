Denis Sungho de retour avec ses cordes sensibles ce vendredi soir au centre culturel de Huy

La paternité influence sa musique

Car, ne vous y trompez pas, Denis Sungho est un nom sur la scène musicale coréenne et même asiatique puisqu’il jouait encore au Yamaha Hall de Tokyo avant de prendre un avion pour la Belgique en début de semaine.

Au rayon privé, Denis Sungho est aussi devenu le papa d’une petite Sooah. "Et cela a eu une influence sur ma musique, estime l’artiste. Je la qualifierai de plus sensible encore. Ceux qui sont venus me voir en concert en 2019 le ressentiront. Il y aura moins d’électronique, ce sera plus acoustique et beaucoup plus sentimental."

Ce vendredi, Denis Sungho s’entourera de cinq musiciens avec lesquels il collabore lorsqu’il joue en Europe (violon, violoncelle, contrebasse, alto et électro).

Le programme s’enrichira d’extraits de ses deux derniers albums entièrement composés ("Island" et "Une vie"). "J’y ajouterai quelques morceaux qui ne sont pas de ma composition et qui sont extraits de musiques de films coréens comme Parasite, Mademoiselle, Old Boy ou Decision to leave."

Sûr que l’émotion sera au rendez-vous à l’occasion de cette date particulière devant un parterre d’amis et de parents. "Ce sera spécial de rejouer à Huy. Déjà en 2019, je m’étais senti comme un étudiant stressé et excité à l’idée de jouer devant un jury de conservatoire…" Il reste encore des places pour le (re)découvrir ce vendredi 6 octobre.

Vendredi à 20h. 085/211206