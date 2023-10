Voici pourquoi la Ville de Huy passe du sac poubelle bio à la poubelle à puce verte

Remondis travaillait avec le conteneur à puce de couleur grise pour les déchets résiduels et avec le sac bio pour les déchets verts et biodégradables. Intradel fonctionne avec un conteneur noir pour les déchets résiduels mais aussi avec un conteneur, vert celui-là, pour les déchets bio. Et c’est donc le grand changement à partir du 1er janvier: les Hutois auront un conteneur à puce pour leurs déchets organiques. Le conteneur offre un meilleur respect de la propreté publique, il améliore les conditions de travail du personnel de collecte ainsi que le confort du citoyen.

Le conteneur est obligatoire

Un premier courrier a été envoyé aux Hutois. Cinq réunions d’information sera organisées en octobre et novembre afin d’expliquer le fonctionnement. Ce qu’il faut retenir ? Le conteneur vert est obligatoire mais sa location est gratuite. Ceux qui refilent leurs déchets verts aux poules ou qui alimentent un compost ne payeront rien. Ils ne le sortiront simplement pas. Mais "ils devront le prendre", quitte à le remiser au fond de leur garage. À noter qu’à partir du 1er janvier donc, les sacs biodégradables ne seront plus collectés.

L’autre modification concerne les conteneurs gris pour les déchets résiduels. Ils devront être échangés contre ceux d’Intradel. Sans que cela ne coûte un centime aux Hutois. Ils devront simplement le laisser, vides, devant leur porte. On leur échangera contre celui d’Intradel.

Le collège communal s’est également penché, hier lundi, sur la taxe poubelle pour 2024. Pour la poubelle de déchets résiduels, aucune modification du montant de la taxe socle. "On reste sur les mêmes montants qu’en 2023 ; on ne compte pas l’indexation". Et l’échevin ajoute: "on garde tous les efforts sociaux", soit les prix faits pour les personnes incontinentes, celles qui émargent au CPAS, qui sont Grapa,… Auparavant, les Hutois avaient droit à douze levées gratuites pour le conteneur noir. Dès le 1er janvier, "on passera en mixte. S’il n’y a que neuf levées de conteneur noir, on acceptera trois levées du conteneur vert gratuites". Et le prix de la levée pour le conteneur organique ? 0,50€ la levée et 0,09€ le kilo. "On travaille à prix constant ; ce sera l’équivalent du prix du sac bio actuel." En plus chaque année, Intradel offrira un rouleau de sacs bleus pour PMC gratuitement. À noter, enfin, qu’il y aura plusieurs tailles de conteneur vert proposées.

Cinq réunions d’information seront organisées pour tout qui aurait encore des questions. Le 5 octobre, à l’école de Huy-Sud, le 12 octobre à l’école d’Outre-Meuse, le 19 octobre à la salle des fêtes de Ben, le 26 octobre au centre culturel, le 2 novembre au gymnase de Tihange. Les réunions auront lieu de 18h30 à 20h. Plus d’infos sur www.intradel.be/trier-ses-dechets