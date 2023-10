Nos bourgmestres huy-waremmiens ont serré la pince du roi et de la reine: chacun y va de son anecdote (photos)

Pour qui, une première ? C’était notamment le cas pour le Villersois François Wautelet arrivé en car avec ses confrères MR de la Hesbaye: "Le roi a eu un mot pour chacun en demandant principalement d’où nous venions. À notre époque des réseaux sociaux où la fonction de bourgmestre est dévalorisée, cela fait du bien. Et puis, c’était agréable de s’y retrouver tous ensemble avec les autres mayeurs."

Pour la Tinlotoise Christine Guyot, c’était aussi une première et elle a apprécié. "J’ai trouvé ça forcément très marquant de pouvoir serrer la main de la reine. J’ai pu échanger quelques mots avec elle sur Tinlot. Ça restera un beau souvenir dans un album photo. La journée se finit en beauté au siège du MR." Béatrice Moureau, de Berloz, a apprécié elle aussi. De rencontrer le roi et la reine mais aussi de papoter avec les voisins bourgmestres néerlandophones.

©

Frédéric Bertrand, de Burdinne, et Étienne Cartuyvels, de Faimes, ont sorti leur GSM pour se prendre en photo l’un et l’autre avec le roi… et tant pis si l’appareil photo était interdit. "Pour moi, c’était la deuxième fois", dit le bourgmestre faimois. Par contre, pour le Burdinnois, c’était une première. "Voir le palais, c’est exceptionnel, explique-il. J’ai pu un peu parler au roi, c’était assez stressant." Lui qui est instituteur a dû demander l’autorisation de sa directrice pour quitter l’école plus tôt mais "demain, je le raconterai à mes élèves. C’était une belle aventure. J’ai parlé de Burdinne au roi car il y a la cousine de sa mère. Ça n’a pas eu l’air de lui parler…"

Philippe Mordant, de Donceel, lui aussi était très impressionné. "Je n’avais jamais rencontré le roi et la reine. C’est un moment inoubliable. J’ai pu parler avec la reine, lui parler de ma fille et du village. Ça reste un moment impressionnant, une occasion honorifique." Le bourgmestre avait acheté un nœud pap’pour l’occasion.

Tous sont unanimes: retrouver les autres mayeurs de l’arrondissement pour l’occasion, c’était tout aussi sympa.