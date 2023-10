Il dit sauver les chiens mais se retrouve devant le tribunal pour mauvais traitements à leur égard

L’affaire n’est pas celle du siècle, mais elle est devant le tribunal correctionnel de Huy, qui traite de toutes les affaires en rapport avec la maltraitance animale. Hier, l’Ougréen devait s’expliquer de cette prévention d’avoir détenu des animaux sans leur avoir donné des soins adéquats. Avec un grand sourire, l’homme évoque la Turquie où il effectue de fréquents voyages dans sa région d’origine pour, dit-il, "sauver un maximum de chiens et pour y amener du matériel via une association locale. D’autant que là, on pique les chiens errants." Prolixe, et sans doute supporter des Rouches comme en atteste sa tenue de sport, l’Ougréen s’aventure dans des réflexions hors sujet: "Je fais beaucoup de sport… La SPA ? Quand je recueille un chien, elle ne répond jamais à mes appels… La voisine, elle a huit chiens et elle les maltraite. Et puis, tout cela est fort politisé parce que les pratiques de la SPA ne sont pas correctes et je ne veux pas que les animaux aboutissent à Cointe."