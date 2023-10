Gaz hilarant: une campagne de prévention à Huy après avoir annoncé la répression

Depuis cinq ou six mois, "depuis un peu avant la fin de l’année scolaire, on a trouvé un nombre invraisemblable de ces cartouches", explique le bourgmestre f.f. Éric Dosogne. S’il est utilisé pour gonfler les ballons de baudruche, la médecine y a aussi recours pour ses propriétés anesthésiques et antalgiques. Ce gaz est cependant plus connu sous une autre appellation: le gaz hilarant. C’est un euphorisant lorsqu’il est inhalé ; il devient alors une drogue récréative hallucinogène. Fin juillet, le bourgmestre hutois prenait une ordonnance de police interdisant le transport et la consommation de ce produit sur la voie publique. Toute infraction étant passible d’une amende administrative de 175 €.

Ça, c’est pour la répression. Là le collège communal a décidé de lancer une campagne de prévention sur la consommation de ce gaz hilarant en insistant sur les dangers pour la santé et les conséquences légales de son utilisation inappropriée. La campagne de prévention sera menée de ce vendredi 6 octobre jusqu’au 24 novembre. Elle ciblera surtout les jeunes. "Avant, on retrouvait de petits contenants. Maintenant, ce sont des bonbonnes de 3 à 4 litres. De 40 centimètres de haut et de 15 centimètres de diamètre, note Éric Dosogne. Ça s’achète sur internet ou encore sous le manteau." La vente de ces bonbonnes n’est pas interdite, sauf aux mineurs d’âge et "tout dépend aussi de l’usage qu’on en fait…" À noter que depuis une quinzaine de jours, "on n’en retrouve plus…"