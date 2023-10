Carte blanche | Entre le sport régional et la presse, c’est un peu "Je t’aime, moi non plus"

Vous pensez sans doute que je dramatise la situation. Peut-être un peu, je l’avoue. Car, dans nos contrées, la presse est libre et heureusement, sinon je ne serais pas là à vous écrire. Mais peut-on dès lors dire tout ce que l’on pense ? Il y a un pas que je ne franchirai pas.

Enfin, tout dépend de la situation. Quand tout va bien, là, nous sommes vos meilleurs amis. Par contre, il suffit qu’un grain de sable se glisse dans la mécanique et tout vole en éclats. Votre club est dans une mauvaise passe et on ose le dire ? Ouf, c’est risqué, attention à ne pas se faire taper sur les doigts. Vous avez livré un match en demi-teinte et on prend le risque de l’écrire ? Gare au retour de bâton.

Mais être acteur du sport, même à notre humble niveau, c’est s’exposer à la critique. Et le plus dur est sans doute de l’accepter. Même quand elle ne vient pas d’un entraîneur ou d’un dirigeant. Enfin, de votre "supérieur hiérarchique". Car les journalistes ont aussi le droit de donner leur avis et d’analyser une situation. Et si nous ne sommes évidemment pas dans le secret des dieux au cœur des vestiaires, nous avons tout de même un certain recul pour parler de toutes les situations. Pas à chaud, mais à froid. Et nos propos, quoi que vous puissiez en penser, sont toujours étayés et vérifiables. Par des chiffres, des discussions ou des confessions au coin d’un bar.

Alors, Mesdames, Messieurs, merci de nous laisser faire notre travail. Et, surtout, librement. Car comme vous avez peut-être pu le lire ces derniers jours, notre avenir n’est déjà pas rose. Alors, merci de ne pas le faire passer au rouge vif. Car n’oubliez pas une chose, si on a besoin de vous, l’inverse est tout aussi vrai. Et cette réciprocité est parfois, pas dans tous les cas heureusement, un peu bafouée tout comme ma passion pour ce métier peut, par moments, s’envoler...