Départ réussi pour la foire de Statte (photos et vidéo)

Pour petits et grands, pour ceux qui ont faim ou simplement ceux qui cherchent les sensations, chacun pourra y trouver son compte. Et avec 80% des attractions au tarif de 1€, la foire de Statte a plus que jamais sa place au rayon des loisirs et activités foraines. De quoi garantir un amusement maximal à des prix minis. Sandrine Cornet est venue avec ses enfants depuis Hannut. "Entre Liège et Statte, notre choix était vite fait, confie-t-elle en souriant. On sait qu’aujourd’hui tout coûte plus cher. Que ce soit l’électricité ou même les courses. On doit donc se restreindre sur les activités et l’amusement. Le mois de septembre est toujours compliqué pour tous les parents qui ont des enfants alors si on peut continuer de leur faire plaisir à moindre coût, tout le monde est gagnant." Même constat également pour Maxime et Julien, venus avec leurs amis. "On s’est fixé un budget de 30€ pour venir profiter et on peut déjà faire pas mal d’attractions à ce tarif-là."

Les nouvelles attractions ont trouvé leur public

Si le port de Statte fourmille depuis vendredi de familles, d’amateurs de sensations et d’amoureux de lacquemants et autres croustillons, il y a également des curieux qui viennent s’essayer aux nouveautés. "Nous habitons à Ben-Ahin, alors la foire de Statte, c’est une habitude. On y vient au moins trois fois chaque année, explique Sophie Lecharlier, venue avec une amie et les enfants. On a surtout toujours hâte de découvrir les nouveautés du moment. On vient de tester le cinéma 5D. C’est très sympa et ça change un peu de ce qu’on a l’habitude faire pendant une fête foraine. C’est différent des autres attractions."

Au fond du champ de foire, la chenille Big Apple attire les enfants à partir de 2 ans et demi nouvelle attraction lancée par Carine Schweig, l’organisatrice de la foire de Statte. "Tout se passe vraiment très bien et on a énormément de monde, se réjouit Mégane Schram, derrière les tickets d’entrée. C’est un manège qui convient surtout au plus jeunes ce qui convient parfaitement au public qu’on draine, ici, à Huy. Les adolescents vont plus vite aller vers Liège tandis que nous, on attire davantage les familles avec des petits enfants."

La fête se poursuit jusqu’au 12 novembre avec de nombreuses animations prévues encore.

Infos : www.foire1euro.be