Le retour des "Wallos" ce week-end, pour renforcer et diversifier le calendrier

L’objectif est triple.

1. Renforcer et diversifier le calendrier événementiel de la ville. "L’idée est de ramener un grand événement, mais, surtout, de le pérenniser. En fait, du coup, d’en avoir un quasi tous les mois."

2. Répondre à une demande citoyenne. Beaucoup de Hutois réclamaient régulièrement d’avoir "leurs" Wallos aussi. "Ils trouvaient ça étrange que ça se fasse chez les voisins, à Andenne et Wanze, mais pas chez nous", poursuit l’échevin.

3. "Coller" au caractère convivial de Huy. Huy est une ville qui aime les événements festifs, on le sait, et où la convivialité n’est pas un vain mot, on le sait aussi. "On a à Huy cette qualité très wallonne de savoir faire la fête, ça a donc du sens d’organiser des Wallos aussi ici."

Après avoir jeté un œil sur le calendrier des villes voisines pour ne pas se faire concurrence, ce dernier week-end de septembre a donc été choisi. Les choses se passeront ce samedi, sur la grand-place et la Place Verte. Avec des concerts (récital 1930-1940, chanson française, pop rock, hip-hop, covers… et DJ) dès 13 h et jusqu’à 1 h du matin, répartis sur deux scènes installées sur la grand-place. Et sur la Place Verte, pour les enfants, des chansons, un spectacle "Reine des Neiges", un magicien-ventriloque et des tours de magie en déambulatoire assurés par Cyril Hubert et ses élèves du cercle de magie de Modave. Avec, à 14 h 45, un petit moment protocolaire devant l’hôtel de ville pour marquer la relance des "Wallos" à Huy.

Une aubaine pour l’horeca

En revanche, pas de stands de péket ou snacks tenus par des commerçants ou associations locales sur les deux sites. Mais l’échevin compte sur un retour positif de l’événement pour l’horeca hutois. "Les commerçants, les cafés et les restaurants du centre vont forcément capter les spectateurs des concerts et de la Place Verte."

Un nouveau gros événement à Huy, "ça reste évidemment un pari. Pour cette première édition, on n’a pas le budget pour une programmation comme à Namur. On est une plus petite ville, aussi. Si les deux places sont vides, on devra revoir notre copie, mais si elles sont remplies et que l’horeca autour tourne à plein régime, on pourra se dire que c’est un succès." Et remettre ça l’an prochain, du coup.