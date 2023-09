La patronne du Traiteur a rejoint le mythique Lequet de Liège

Lequet, c’est les boulets-frites à la liégeoise depuis 1981. Lancée en 1981, la brasserie avait été cédée en janvier 2020 à Marc de Bruyn. Si le Covid a touché le restaurant – tout comme tout le secteur horeca d’ailleurs -, une nouvelle société a été créée récemment. De quoi assurer l’activité du restaurant et l’emploi de l’équipe toujours en place. Là, un nouvel élément est venu rejoindre l’équipe. Sabine Grenson y rejoint ainsi celui qui est son compagnon, Marc de Bruyn. Les voilà désormais tous deux à la tête du Café Lequet.

"J’ai repris cela au 1er juin dernier, explique Sabine Grenson. L’équipe est toujours la même. C’est toujours Marc de Bruyn qui est aux commandes en cuisine. On garde tout, on ne change rien." Sabine Grenson a juste pris les poussières, comme elle le raconte avec le sourire. Et la carte ? "On garde la même carte, on rajoute juste des viandes, les mijotés et quelques suggestions ; tout est fait maison." Sabine Grenson amènera ses idées, son expérience en gestion aussi, au sein de cette institution liégeoise qui propose des plats locaux, dans une ambiance plutôt bonne franquette. "Je serai toujours le midi à Huy au Traiteur, mais le soir et le week-end à Liège." Et elle ajoute: "Le dimanche matin, on ouvre pour la Batte dès 7h du matin. On propose des omelettes et des fricassées. Chez Lequet, c’est du cru, c’est une très belle clientèle. Avec, assez étonnement, beaucoup d’hommes d’affaires mais aussi des touristes et aussi beaucoup de Liégeois." La volonté du couple est de ne rien changer à ce qui fait la particularité de chez Lequet.