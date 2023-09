Le Hutois passe à tabac sa femme devant son enfant: "Je ne me souviens pas de tout"

Le 24 novembre 2019, suite à des appels des voisins, les policiers se présentent au domicile du prévenu, qui habitait avec sa compagne. Ils le trouvent sur un matelas endormi, ou en train de faire semblant de l’être, nerveux, et peu disposé à leur égard: il admet s’être débattu lors de l’intervention, mais ne pas avoir tenté de porter de coups, comme l’affirme un inspecteur.

Quant à sa compagne, elle présente un certain nombre de lésions, des traces autour du cou, des morsures, ainsi que des ecchymoses et tuméfactions, elle explique avoir été étranglée, jetée au sol, maintenue de force. Elle bénéficiera d’un arrêt de travail de cinq jours.

"Je ne me souviens pas de tout, je sais que nous nous sommes disputés et pourquoi. Dans la salle de bains, je me souviens qu’une étagère nous est tombée dessus. Ces coups ne sont pas arrivés comme ça, c’est certain", se défend l’homme, présent sans avocat suite à des problèmes financiers.

À l’époque, ils étaient tous deux consommateurs d’alcool et de produits stupéfiants.

Une scène similaire se produit en novembre 2020, cette fois à Grivegnée, à la nouvelle adresse du prévenu. La police trouve son ancienne compagne Place Leman, elle porte des traces de coups qui lui vaudront une ITT de 15 jours. Face aux policiers, le Hutois fait valoir son droit au silence avant de reconnaître à l’audience lui avoir mis deux claques: "Je lui avais demandé de quitter le domicile, elle ne voulait pas. Puis, je me suis endormi, je ne sais pas où elle est partie, je ne lui ai pas donné tous ces coups", relate-t-il.

"Monsieur ne reconnaît pas grand-chose et minimise les faits", a rétorqué le procureur de division. "J’estime, eu égards des éléments médicaux et des photographies, que les faits doivent être établis. Il s’agit de véritables passages à tabac. par ailleurs, les faits ont été commis devant un enfant de deux mois", relève-t-il.

L’homme présente des antécédents pour des faits de roulage, notamment suite à l’alcool et semble ne pas respecter ses conditions de sevrage: 18 mois de prison assortis d’un sursis probatoire, avec suivi psychologique et formation Praxis ont été requis.

Jugement le 25 octobre