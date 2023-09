Sarah reprend le flambeau de "La Ruche qui dit Huy"

Le slogan, c’est "manger mieux, manger juste". Il représente bien le fonctionnement de la vente de produits locaux en circuit court. Le citoyen commande sur la plate-forme de l’association où figurent de nombreux producteurs. Le paiement se fait à l’avance et on enlève chaque semaine sa commande à un point de distribution.

Samedi dernier, le rendez-vous hebdomadaire se faisait à l’Eco Musée de Ben-Ahin. Petit jeu de mot oblige, ici on l’appelle "La Ruche qui dit Huy". Le soleil était au rendez-vous ; les producteurs et les clients papotaient dans une ambiance conviviale.

Stéphanie Delhalle est la coordinatrice de points de distribution de Huy, Waremme et Liège. Le moment était pour elle un peu émouvant. En effet, elle passe le relais à Sarah Lhoest après une dizaine d’années de coordination. "Stéphanie m’a proposé de reprendre le flambeau. Je m’étais déjà occupée de gérer la ruche de Hermée", explique Sarah.

"Presque tout est bio"

La gamme de produits locaux est vaste. "Nous allons des fruits et légumes aux produits laitiers, la fine épicerie, les boissons jusqu’aux produits cosmétiques et d’entretien au naturel. Presque tout est bio. Et certains producteurs sont présents au point de distribution pour discuter avec le client ", explique Stéphanie qui constate cependant: "Il y a eu un peu moins d’acheteurs après la période Covid. Mais les ruches ont toujours un franc succès."

Et certains sont de fidèles clients, à l’image de Thierry et Isabelle, couple de Hutois. "On pourrait penser que c’est plus cher, car c’est du bio, disent-ils en choeur. Mais en fait, pour moi, non puisqu’il n’y a pas d’intermédiaire ni de transformations du produit. J’ai ici un fromage moins cher que dans une grande enseigne. Et l’enlèvement de la commande est un “collect & go” gratuit. Pour nous, adhérer à une ruche est une démarche volontariste ; c’est une forme d’engagement."

Infos Liste des points de vente et producteurs sur le site laruchequiditoui.be