"Il y a de mauvaises odeurs, ça pue, c’est dégoûtant, ne manque pas de dire Françoise Stadler, conseillère communale écolo. Ce parking a besoin d’un grand coup de karcher." Les dégradations y sont fréquentes et les automobilistes y épinglent un sentiment d’insécurité. Une réalité pour laquelle il faut trouver des réponses.

Alors oui, les équipes de Huy Ville propre y passent. Mais il faut voir plus loin, prendre d’autres mesures. Simplement parce que cela ne donne pas une belle image de la ville, alors que c’est le parking principal du centre et qu’il accueille des touristes.

L’échevin André Deleuze l’affirme: le karcher y est passé tous les quinze jours en période touristique ou d’événements. Mais il le conçoit: "Il faudrait le faire plus souvent", ajoute-t-il. L’échevin des Travaux va voir avec le service s’il y a moyen d’augmenter le nombre d’opération karcher. Mais "on n’a que dix personnes au sein du service propreté". Une réponse qui n’a pas convaincu l’opposition, prête à revenir à la charge.

Et des caméras ? Des caméras vont y être bientôt installées. "La dernière phase d’installation de caméras en prévoit au sein du parking", affirme le bourgmestre f.f. Éric Dosogne. Ce qui devrait diminuer le vandalisme et donc rendre les différents étages du Quadrilatère plus sécurisés.