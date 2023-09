Le 2 juin dernier, une femme a été violentée par son compagnon avec qui elle habite: selon les dires de la victime, l’homme l’aurait poussée, attrapée par la gorge et calée sur le lit en serrant très fort alors qu’elle tentait d’attraper son smartphone. C’est alors qu’elle a crié pour prévenir son fils et ses voisins de la situation, tout en se débattant pour se dégager. Elle présente des blessures au cou et à la tête, qui ont entraîné une interruption de travail de sept jours. Le Hutois était rentré tard ce jour-là et sa compagne s’inquiétait de la situation: voilà le point de départ de la scène de violence. "Elle m’a poussé, je ne me suis pas contrôlé, oui je lui ai porté des coups", a-t-il admis mercredi devant le tribunal correctionnel de Huy, estimant toutefois que c’est elle qui avait initié la dispute. De tels problèmes étaient déjà survenus dans le couple par le passé. Les deux partenaires ont choisi de rester ensemble et de régler leurs différends: "Nous avons tous les deux des caractères assez bien trempés et des difficultés à discuter. On a choisi d’aller consulter un thérapeute ensemble", a confié le prévenu. Le casier judiciaire de ce dernier présente deux condamnations du tribunal correctionnel: une peine de travail en 2011 et une amende en 2015, ainsi que des faits de roulage. Pour le ministère public, l’existence de nombre de condamnations antérieures démontre l’absence de prise de considération des autorités judiciaires: il a réclamé un an de prison avec un sursis probatoire. "Il y a aussi un problème de violence mais aussi un problème d’alcool dans votre chef", a relevé le procureur de division. L’avocat du prévenu a demandé une mesure de faveur, à savoir la suspension du prononcé avec des conditions à respecter ou une peine de probation autonome: "Mon client a dérapé, il le reconnaît et doit être encadré dans l’intérêt de chacune des parties."