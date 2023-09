Il lui fait vivre un enfer pendant quatre années

Entendu à plusieurs reprises par les policiers, l’homme n’a jamais nié être l’auteur de ces faits. Il a, dans un premier temps, exprimé un certain désarroi: il a expliqué avoir été perdu, sous le coup des émotions, et d’avoir même tenté de se suicider après la rupture. Le ton des conversations a par la suite changé, les messages devenant plus agressifs, insultants et menaçants. Il a aussi été intercepté par la police dans la rue de son ex-femme, alors qu’une interdiction prise par le tribunal de la famille de se rendre à son domicile courait. Par la suite, les messages ont porté davantage sur les décisions du tribunal et les enfants, mais tout en restant intempestifs. Au point qu’une énième plainte a été déposée à son encontre en juin dernier, forçant la justice à le déférer pour le citer à comparaître. "C’est en septembre 2019 que le calvaire a démarré, ma cliente a été contrainte de changer de numéro de téléphone à quatre reprises. Elle a subi une campagne de dénigrement sur internet avec des publications très virulentes", a relevé le conseil des deux victimes, constituées partie civile.

"Monsieur reconnaît les faits, mais je ne pense pas qu’il y ait une prise de conscience", a martelé le procureur de division, qui a requis une peine de 18 mois de prison assortie d’un sursis avec conditions. "Mon client a mal vécu la séparation, il n’est pas heureux de se retrouver devant vous aujourd’hui et regrette les faits. Son ancienne compagne n’est pas toute blanche non plus, elle s’en est donné à cœur joie et a déposé comme pièces ce qu’elle voulait bien déposer", a rétorqué la défense. Cette dernière a plaidé l’acquittement en ce qui concerne les faits de menaces, une réduction de la période infractionnelle et un sursis probatoire.

Jugement le 25 octobre.