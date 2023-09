Il frappe sa femme devant son enfant

L’homme, ancien alcoolique, reconnaît avoir été violent et avoir tenté de la sortir du domicile conjugal: "J’ai agi de manière disproportionnée, j’avais consommé un peu d’alcool ce jour-là alors que je ne bois plus", a-t-il admis devant le tribunal. Il est toujours en couple avec cette personne.

L’intervention des policiers ne s’est pas bien déroulée: "J’ai résisté quand on m’a mis au sol. On s’est empoigné, j’ai attrapé le gilet de l’inspecteur", a-t-il concédé. Il est donc aussi poursuivi pour rébellion.

"On ne sait pas trop si monsieur reconnaît entièrement la scène décrite par madame, à savoir l’avoir attrapée par la gorge, l’avoir plaquée et lui avoir tapé la tête à plusieurs reprises. Il nie aussi avoir poussé et frappé le policier, contrairement à la version donnée par les agents", a pointé le ministère public, qui a requis une peine de dix mois de prison avec un sursis probatoire (suivi Praxis et alcool). Le prévenu présente quelques antécédents de roulage dans son casier.

Sa défense a relevé que les constats de lésion n’appuyaient pas complètement les déclarations de sa compagne et que son client se trouvait en dépression sévère depuis décembre 2021. Elle a plaidé une suspension probatoire ou à titre subsidiaire une peine de probation autonome, "car il s’agit d’un incident isolé. C’est le premier de cet ordre-là, mon client prend conscience de la gravité de ces faits", a avancé l’avocate.

Jugement le 25 octobre.