Cuivre volé à la centrale nucléaire de Tihange: trois prévenus devant le tribunal correctionnel de Huy

À cette époque, plusieurs entreprises sous-traitantes étaient sur place pour assurer l’entretien des réfrigérants sur les réacteurs Tihange 1 et Tihange 2. Dans un français approximatif, un ouvrier envoyé par l’une des sociétés a expliqué à la juge avoir obtenu un sac de câbles de cuivre coupés en morceaux qu’il a ensuite revendus à une entreprise de recyclage de métaux bien connue et avoir ainsi empoché près de 280 €. C’était une sorte de récompense, comme il l’a indiqué, pour le travail effectué. À l’entendre, c’est le chef des équipes, engagé par Electrabel depuis une trentaine d’années, qui lui avait remis ce sac. Seul point sur lequel il se montrait formel… Pour le reste, rien de bien précis concernant le nombre de personnes concernées, comment les choses se sont mises en place ou encore la manière de procéder…

Même son de cloche, par l’intermédiaire de son avocat, pour l’autre ouvrier prévenu. Lui, aussi, n’aurait fait que profiter d’une situation qui lui échappait… D’où la simple déclaration de culpabilité sollicitée par son avocat. Ce qui revient, en clair, à demander à la juge de ne pas prononcer de peine à son encontre.

Connu de tous ?

Du côté du chef d’équipes, par contre, les explications sont toutes autres. Ce Wanzois de 60 ans conteste purement et simplement. S’il reconnaît avoir donné l’instruction de couper ce cuivre en morceaux, afin de débarrasser la zone, pour ensuite les déverser dans le conteneur dédié à ce type de déchet et destiné à être évacué. Jamais il n’aurait remis de sacs contenant des morceaux de cuivre (de l’ordre de 30 à 60 kg selon les déclarations) à qui que ce soit. À l’entendre, il passait d’un réacteur à un autre au cours d’une même journée et n’aurait, dès lors, pas été en mesure de contrôler à tout moment ce qu’il se passait sur le site. Une position qu’a longuement défendue son avocat, qui s’est empressé de lire les premières déclarations de son client, celui-ci ayant indiqué qu’il s’agissait là d’une pratique courante…

Et de comprendre, dès lors, que c’était connu de tous, y compris de la direction d’Electrabel, que les uns et les autres se servaient dans les conteneurs "à déchets"… Tout le monde le faisait, donc, mais pas lui ! Alors, comment explique-t-il qu’il faisait partie des quelques personnes, sur une même période, à s’être rendues dans ladite entreprise de recyclage pour y vendre du cuivre ? Il y avait tout de même empoché un peu plus de 1 000 €… Il a affirmé que cette marchandise ne provenait pas du site de la centrale de Tihange mais bien de chantiers qu’il exécutait, en noir, après-journée.

Pour l’avocat d’Electrabel, comme pour le ministère public, il ne fait aucun doute qu’on se retrouve face à une organisation bien rodée destinée à se faire de l’argent. Une organisation qui était donc gérée par le chef d’équipes. Ne s’opposant pas à la suspension du prononcé pour les deux ouvriers, le ministère public a indiqué qu’une peine de travail, "relativement conséquente", serait de nature à faire prendre conscience au chef d’équipes, depuis lors licencié, de la gravité de ses actes.

"Monsieur ne minimise pas, il nie !", a d’emblée relevé l’avocat du sexagénaire, affirmant qu’Electrabel et le ministère public vont un peu vite en besogne en pointant ainsi du doigt son client. Entre des copier-coller d’auditions de plusieurs personnes qui pourraient indiquer qu’elles se sont entendues sur une version et les déclarations d’autres personnes qui affirment que le chef d’équipes n’a rien à voir là-dedans, en l’absence d’antécédent à 60 ans, il a sollicité son acquittement. "Il joue sa vie ici", a-t-il affirmé. Et pour cause, l’homme ayant été licencié pour faute grave, ce à quoi il s’oppose, l’affaire est pendante devant le tribunal du travail.

Jugement le 26 octobre