"Armen 33", de l'auteur hutois Jacques Stalport: une réflexion existentielle sur un monde en pandémie

"On croyait pouvoir changer le monde et c’est le monde qui nous a changés" – citation reprise du film Nous nous sommes tant aimés – reste le thème du livre, son point d’ancrage dans une réalité qui sous-tend une réflexion existentielle. Le ton est pourtant celui de la satire et de l’humour narquois qui pourrait témoigner ici d’un règlement de compte opéré par l’auteur vis-à-vis de la société.

Armen 33, roman initiatique mais qui avance à reculons, l’auteur revenant dans son passé pour éclairer ses réflexions, révèle aussi un besoin de se poser les bonnes questions pour continuer à avancer sur son chemin de vie personnel. "Au fond, être conscient, c’est se regarder dans un miroir et se demander qui on est et ce qu’on veut devenir", confie l’auteur.

Si les pays traversés l’ont été réellement par Jacques Stalport et son épouse Marie-France, les protagonistes du roman quant à eux empruntent à la fiction ses traits. Le point de départ, Huy, largement décrit, est aussi le point d’arrivée. Entre les deux, nous découvrons une vingtaine de pays traversés par un personnage, Jo Khalali, dernier rescapé du virus Armen 33, lequel doit fuir pour échapper à un jugement qu’il décrit comme kafkaïen.

Ici, on est dans une pandémie qui emprunte au Covid-19 ses dérives et ses absurdités avec lesquelles l’auteur, par ailleurs architecte, s’amuse pour mieux appuyer son analyse personnelle de cette période. "Tout le monde s’habituait au ridicule mais le port des lunettes permettait d’éviter la fermeture des espaces publics"

Écrit dans un premier temps de manière autobiographique pour transmettre à ses enfants une série de choses, le texte s’est mué en un récit fictionnel dont le thème reste cette prise de conscience d’un monde qui aurait tout à gagner si l’homme reconnaissait en lui ses propres valeurs et les écoutait.

"Armen 33" de Jacques Stalport, aux éditions du Panthéon (180 pages, 19,90 €)..