Les cafés de Huy fermeront toujours à 2 h du matin, la mesure est maintenue

Dès la sortie de cette ordonnance, l’opposition l’a critiquée. Elle a remis le couvert mardi soir au conseil communal, simplement parce que la mesure, qui devait être provisoire, devient permanente. "Sans s’interroger sur l’efficacité réelle de la mesure ni sur sa proportionnalité, note l’écolo Rodrigue Demeuse, c’est une mesure de facilité, sans dialogue. Il faut travailler sur des mesures de fond pour sortir de cette situation." Et il ajoute: "C’est tuer une mouche en prenant un bazooka". Même propos de Grégory Vidal (DéfiPourHuy) qui appuyait la mesure à ses débuts mais "on l’avait prévue pour endiguer un problème avait d’envisager des pistes de solution. Là, la mesure transitoire est devenue définitive. On sait juste que tous les trois mois, on sera amené à revoter la même chose." Pour l’opposition, il y a un travail à faire. Avec la police, avec les cafetiers aussi.

Le bourgmestre f.f. Éric Dosogne l’affirme: la Ville de Huy et la police y travaillent. En étoffant le service Interventions notamment, en agissant sur le terrain aussi via de la prévention mais aussi des interpellations de délinquants. Mais "la situation n’est pas suffisamment apaisée pour passer outre cette fermeture concertée". Les cafetiers et commerçants devront donc toujours fermer leur commerce à 2 h du matin.