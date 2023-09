Un amour palissandre pour Suzy et Jean-Marie à Modave: 65 ans au compteur!

"En 1971, ma femme a lancé une papeterie-librairie, et un centre d’échange Artis-Historia, rue des Bons Enfants à Huy. Habitué à des tâches bureautiques par mon travail, j’ai décidé de démissionner et de l’épauler."

30 ans de librairie à Huy

Après 30 ans de commerce, au moment du passage du franc à l’euro, ils décident de prendre leur pension, de remettre leur librairie et d’acheter une maison à Vierset-Barse (sur le conseil de leur fils, facteur dans le village) où ils coulent des jours heureux. "Suzy s’est occupée d’aider des personnes âgées, tandis que je me suis investi comme sacristain et membre du conseil de fabrique à l’église Saint-Martin de Vierset", détaille Jean-Marie. Vingt ans après, à 85 et 88 ans, ils vendent leur maison et décident d’aller vivre dans un appartement, à la résidence-service Notre-Dame à Huy. Ils ont le bonheur d’avoir eu trois enfants, six petits-enfants, et quatre arrière-petits-enfants. "Nous avons toujours eu de la chance dans notre vie, confie Suzy. Nous avons des enfants exceptionnels, et du fait de nos activités, nous avons toujours côtoyé beaucoup de monde." Ces noces de palissandre sont un sacré cap pour le couple. Et l’occasion d’être fêté avec un petit cadeau-souvenir officiel. "Ici, pour nos 65 ans, nous avons reçu une médaille du Palais royal. Pour nos noces d’or, nous avions été invités par la direction de l’Atomium, qui elle aussi fêtait ses 50 ans."

Leurs différentes "noces" ont toujours été liées à leur foi et à Lourdes. "Pour notre voyage de noces, nos noces d’argent et nos noces d’or, nous nous sommes rendus à Lourdes. Et pour nos noces de palissandre, nous venons habiter dans un lieu où se trouve, au fond du parc, la reproduction de la chapelle de la Vierge de Lourdes." Et, ce n’est pas la seule histoire que le couple partage avec la Vierge. En 1940, le papa de Jean-Marie avait été fait prisonnier. Sa mère avait alors promis, s’il était libéré, d’acheter une grande statue de la Vierge. Quinze jours après, il était libre. Et depuis, la statue, héritée de sa maman, trône au milieu du salon de Suzy et Jean-Marie, veillant sur leur amour.