Bientôt 215 bornes de recharge électrique sur Huy-Waremme : voici le topo commune par commune

Sur les 31 communes de Huy-Waremme, quasi toutes ont une ou plusieurs bornes de recharge électrique. Seules Burdinne, Fexhe-le-Haut-Clocher, Geer et Remicourt n’en ont pas. De plus, toutes ont validé un certain nombre de bornes dans le cadre du projet de déploiement de bornes soutenu par la Région wallonne. À une question posée par la députée MR Caroline Cassart, le ministre Philippe Henry (Ecolo) a fait un topo du nombre de bornes que chacun aura sur son territoire. Voici les chiffres commune par commune.