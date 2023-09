Huy: l’intégration des internes de l’Air Pur à l’internat de l’Europe à Huy pose-t-elle problème ?

En début de semaine, la bourgmestre d’Ouffet, Caroline Cassart, qui est également députée au parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, a profité de sa seconde casquette pour s’enquérir, entre autres, de l’acclimatation des jeunes Sérésiens dans leur nouvel environnement à Huy. Si la question de la députée, très formelle, a été suivie d’une réponse du ministre Daerden qui l’est tout autant, il ressort que cette intégration ne serait pas parfaite. Les Sérésiens n’auraient pas accès à certains communs, comme le local de sport, de ping-pong et de billard.

"Un processus d’amélioration continue"

Si Lara Spyrou, préfète de zone pour Wallonie-Bruxelles Enseignement, reconnaît certaines "différences de traitement", celles-ci devraient complètement disparaître la semaine prochaine. "Dès ce lundi, les différents espaces communs pourront être occupés par tous les élèves."

Ce n’est pas qu’on ne voulait pas mélanger les élèves mais on a préféré procéder par étapes. "On voulait que les jeunes de l’Air Pur soient le moins possible dépaysés. Avant de les intégrer complètement dans l’internat de l’Europe, on a recréé les mêmes conditions qu’à l’internat de Seraing." Cependant, tout cela devrait être terminé dès lundi.

Et à part ça, y avait-il d’autres problèmes ? "Il y a eu l’un ou l’autre petit couac au niveau logistique. Il a par exemple fallu un peu de temps avant d’installer un Voo corder dans la partie du bâtiment qui était jusqu’alors inoccupée." Bref, tout n’est pas parfait mais les équipes travaillent de concert pour que la situation, "qui est nouvelle pour tout le monde", soit la meilleure possible. "On est vraiment dans un processus d’amélioration continue."

Et puis, cette situation est temporaire. L’internat de l’Air Pur ne sera pas délocalisé à Huy ad vitam aeternam. "Ce ne sera pas pour cette année mais à moyen terme, le but est que les internes retournent à Seraing. Il est encore trop tôt pour dire si on construira un nouveau bâtiment ou si on en achètera un."