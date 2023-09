Huy: la Ville relance ses chèques-sport

Et là, la Ville de Huy relance un appel aux Hutois qui devront remplir un formulaire de demande par enfant ou ado à rentrer au plus tard le 30 novembre. "Au tout début, quand on a lancé l’initiative, cela n’a pas super bien fonctionné, reconnaît Étienne Roba, échevin des Sports. Puis il y a eu le Covid." L’an dernier, 30% de l’enveloppe prévue ont été utilisés. Cette année, "il reste du crédit et donc, on relance l’appel". Le budget prévu par le collège ? Une somme de 10 000 €. "On a revu les conditions sur le nombre d’enfants mais aussi sur les revenus des parents." Il y a plusieurs documents à rentrer. Pour toute info: sports@huy.be.