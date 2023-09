Non, l’inauguration de l’esplanade rive gauche, à Huy, ne coûtera pas 30 000 €

Après 18 mois de travaux, il est temps d’inaugurer l’esplanade de la rive gauche, au pied des tours Batta à Huy. Ce sera le samedi 7 octobre prochain. Ces dernières heures, une info a circulé sur les réseaux sociaux, qui a suscité pas mal de réactions. Les festivités liées à l’inauguration coûteraient la jolie somme de 30 000 €. On imagine les commentaires liés à une telle info… qui, cependant, est totalement fausse. "On n’est pas du tout à 30 000 €, affirme Étienne Roba, échevin de la Culture. On tourne plutôt autour des 10 000 €, peut-être un peu plus. Le programme est assez simple. Il n’y a pas de feu d’artifice ou de show laser. On n’a rien prévu de tout ça." Ce que la Ville a voulu mettre sur pied, c’est une fête qui dure toute la journée, pas un simple couper de ruban. Toute la journée pour que les Hutois s’approprient le lieu. Mais cependant, "rien de fastueux, de démesuré".