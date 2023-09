Le champion du monde de magie bientôt à Huy

"Pourquoi on l’a choisi, lui ?" Mireille Roland, épouse du président du Rotary club de Huy Paul Roland, ne tarit pas d’éloge sur le magicien qu’elle suit depuis le début de sa carrière. "Je voulais l’inviter à Huy bien avant qu’il ne devienne champion du monde en juillet 2022 au Canada." Laurent Piron avait entamé des études de vétérinaire qu’il a laissé tomber à 21 ans car "il avait trouvé sa voie dans la magie. Il est alors parti à l’étranger. En Australie, au Canada. Il est allé à l’école de la rue, il a réussi ainsi à séduire le public." Au fil du temps, il a été invité dans des fêtes de village, des festivals, à Avignon aussi où il a décroché le prix du public. Il s’est également fait remarquer aux États-Unis à l’émission "America’s got talent". En 2021, il devenait champion d’Europe avant de décrocher le titre mondial l’année suivante. Le lendemain, David Copperfield le contactait pour le féliciter.

"Je le connais, explique Mireille Roland. La magie, c’est vraiment une niche. Laurent n’est pas une rock star, personne ne connaît son nom." Pourtant, il vaut le détour, lui qui pratique ce qu’on appelle la magie nouvelle. "Quand on assiste à un spectacle de magie, on voit une succession de magiciens avec des numéros différents. La magie nouvelle est différente, elle est plus poétique. Déjà c’est un one-man-show dans lequel interviennent des tours de magie basés sur de la magie classique." "13, rue du Hasard" raconte une histoire. "C’est plein de poésie, d’humour. Autant les adultes que les enfants y trouveront leur compte." Déjà le magicien travaille sur son prochain spectacle ; il est quasi en partance pour les États-Unis. Mais il fera une halte à Huy.

"Laurent est très accessible, ébahi par ce qui lui arrive. Dans son spectacle, il est très interactif avec son public. C’est pour ça qu’il aime jouer dans des petites salles." Le 30 septembre, il sera à la salle de l’IPES de Huy pour deux représentations, à 16h et à 20 h. "Il reste quelques places à vendre pour le soir mais encore un quart de la salle pour la séance de l’après-midi." Et là, Mireille Roland bat le rappel. Simplement parce que venir applaudir le magicien aidera les institutions que le Rotary soutient puisque tous les bénéfices leur seront versés. Quelles œuvres ? Celles qui ont pour objet l’aide à l’enfance. "Le Rotary de Huy aide le SEF, le service d’entraide familiale, mais aussi L’Espoir et les échanges internationaux de jeunes à court, moyen et long termes." Il reste encore 120 places à vendre, "toute place vendue ira aux œuvres".

Les places sont à 30 € par adulte, 20 € pour les moins de 14 ans. Pour les réserver: paul.roland@skynet.be ou 0496/284800