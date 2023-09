Matériel et carburant volés à la police Meuse-Hesbaye par son propre ouvrier

Cet homme de 43 ans vivait à Ougrée à l’époque des faits, soit entre août 2022 et février 2023. Devant le juge, il a, à nouveau, admis les faits qui lui sont reprochés. Non des moindres au vu du préjudice listé, cela allant de petit matériel de bureau à des lots de pneus en passant par de l’outillage, des casques, lampes, PC portable… La liste est longue, comme le lui a fait remarquer le juge ! Il ira même jusqu’à utiliser abusivement les cartes mises à disposition pour prélever du carburant à diverses stations-service. Le tout au préjudice de son employeur, qui n’était autre que la zone de police Meuse-Hesbaye. L’homme y avait été engagé en tant qu’ouvrier. Selon ses propres termes, il était "un peu l’homme à tout faire".

Une fois le carburant prélevé, il le revendait. De même pour le matériel volé, qu’il proposait à des enseignes bien connues d’achat et vente de produits d’occasion.

Dès le début, le quadragénaire a reconnu être l’auteur des vols. Sans surprise, il a été licencié. S’il a toujours dit avoir agi de la sorte en raison de problèmes d’argent, son explication a quelque peu changé face au juge. "Je peux le dire maintenant vu que j’ai été licencié", lui a-t-il dit. Et le voici expliquer avoir, un jour, causé des dégâts à un véhicule de fonction après avoir oublié de serrer le frein à main et avoir donc trouvé ce moyen pour rembourser son employeur car il craignait de perdre son emploi. Il volait donc son employeur afin de rembourser les dégâts commis à un véhicule de ce même employeur… De quoi rester pantois ! "J’ai perdu mes parents, j’ai été 2 ans SDF, je m’en suis toujours bien sorti. Mais là, j’ai fait un pas de travers", a-t-il répondu au juge, les larmes aux yeux. "C’est plus qu’un pas de travers, cela a duré un certain temps. On parle de plus d’une soixantaine de retraits", lui a rétorqué le juge.

Pour l’avocat de la zone de police, le préjudice s’élève à plus de 13 000 €. Une somme qu’il a réclamée avec les indemnités de procédure. Une vie chamboulée car divorcé depuis lors, un casier judiciaire vierge, un nouvel emploi sont autant d’éléments qui justifient, pour le ministère public, de ne pas l’enfoncer davantage et de récl amer une peine de travail. "Mais pas sous 200 heures", a indiqué le parquet.

Parlant d’un "engrenage fort malheureux", son avocate a demandé au juge de faire preuve de clémence en sa faveur et de réduire les dépens au minimum, d’autant, selon elle, que les ventes n’auraient pas permis à son client de récolter plus de 4 000 à 4 500 €…

Jugement le 18 octobre