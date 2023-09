Elles ouvrent un centre de soins et de formation pour lutter contre les poux à Huy

Amélie Rock, coiffeuse depuis 25 ans, a son salon "Hair du temps" en plein cœur de Huy. Les poux, elle en connaît un rayon. "J’en vois, c’est récurrent, explique-t-elle. Les gens ne s’en sortent pas." Et les poux, c’est toute l’année et pas uniquement lors de la rentrée scolaire. "Le petit mot glissé par les institutrices dans les mallettes en début d’année scolaire fait qu’on en parle maintenant. Mais des poux, il y en a tout le temps. Et pas uniquement chez les enfants…" C’est surtout un phénomène de collectivité.

Tout juste ouvert

Aujourd’hui, on ne peut plus pousser la porte d’une pharmacie sans ordonnance pour avoir un produit qui fonctionne bien, qui éradiquera ce nuisible. Partant de ce constat, la coiffeuse hutoise a réfléchi à la meilleure façon de lutter efficacement contre les poux. "J’ai travaillé avec un naturopathe sur des produits." Et en mars dernier, elle sortait une gamme de trois produits bio à base d’huiles végétales et essentielles: un baume, un shampoing et un spray qui, à eux trois, correctement utilisés et associés à un peigne, sont la clé. Mais la coiffeuse voulait aller plus loin. Soigner oui, mais éduquer et former, c’est encore mieux. Elle a ainsi imaginé A’Lice (Lice signifie poux en anglais), un centre de formation et de soin contre la pédiculose, qui est l’infestation par les poux au niveau du cuir chevelu. Centre qu’elle vient d’ouvrir avec Carine Collard, qui est infirmière et enseignante, maman et aussi assistante pédiculose. Les deux dames veulent avant tout dédramatiser. Avoir des poux, ce n’est pas un signe de négligence, de mauvais soin ou quoi que ce soit… Ce n’est pas une maladie non plus.

Au sein de son centre, qui est situé à l’étage de son salon de coiffure et qui vient d’ouvrir ses portes, Amélie Rock soigne. Mais aussi, elle explique, elle éduque. Son tout premier conseil ? Déjà, il ne faut pas paniquer quand on se rend compte qu’une tête héberge des poux. Un rendez-vous au centre de traitement hutois et le processus anti-poux est enclenché. "Carine va appliquer le baume tout en expliquant. C’est un traitement de 45 minutes qui va enlever tout ce qui est vivant."

À la maison, on utilisera ensuite le shampoing puis le spray. Grâce aux explications, "l’enfant comprend, il est apaisé et ses parents repartent avec des produits de qualité. L’objectif, ce n’est clairement pas de revoir les parents huit jours plus tard. On les renvoie chez eux avec une méthodologie expliquée."

Des formations aussi

Autre objectif de ce centre A’Lice: la formation. Des parents certes, mais aussi des professionnels. Qu’ils soient du milieu paramédical ou encore de l’enseignement. "On commence les formations ce mercredi par le centre PMS de Huy." Tout qui est intéressé peut les appeler afin d’apprendre les bons gestes, autant ceux qui soigneront que ceux qui agiront en prévention. Apprendre les bons gestes mais aussi les bonnes paroles pour les accompagner.

Le centre A’Lice est situé rue des Augustins, 12/1 à Huy. contact@a-lice.be