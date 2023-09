CARTE BLANCHE | Pour devenir de bons supporters, suivez le guide

Triste, me direz-vous. C’est vrai. Mais c’est la réalité. Car ce qu’on entend dans les gradins est parfois tellement dérangeant, insultant et subjectif qu’il est impossible de ne pas réagir. Alors, pour m’éviter de m’emporter quelques fois (je m’en excuse), voici un petit guide du (presque) parfait supporter. Histoire que les rencontres se passent mieux pour tout le monde. Car c’est un fait, les débordements sont parfois dus au comportement d’un public qui manque clairement d’un cadre, au contraire des joueurs, des coachs ou des arbitres.

1. Coach tu ne seras pas

"Mais sors le 20 hein, il est nul" "Mais pourquoi tu joues en 4-5-1 et pas en 3-5-2 ?" Ce genre de remarques, on les entend chaque semaine. Car comme l’adage le dit si bien, il y a autant de spectateurs que de coachs. Alors oui, vous avez le droit d’avoir votre avis. Mais le coach qui est là, il est payé pour ça. Et ce n’est pas forcément son métier. Donc, oui, il lui arrive de faire des erreurs, c’est comme ça. Mais il fait de son mieux. Alors, s’il vous plaît, laissez-le travailler. Car d’une critique à des éloges, il n’y a parfois que quelques minutes. Et c’est à la fin du bal qu’on paye les musiciens…

2. Tes joueurs tu ne critiqueras pas

Oui, vous payez (parfois très cher pour le niveau) pour assister à une rencontre, c’est un fait. Mais les joueurs, à notre humble niveau (ce n’est pas la Ligue des Champions), sont avant tout des passionnés. Et non, des professionnels. Alors, oui, ils peuvent rater un contrôle, une passe ou un but tout fait. Mais ils ont besoin d’encouragements, et non de critiques. Car la définition même d’un supporter est une personne qui encourage une équipe.

3. L’arbitre tu n’insulteras pas

C’est vrai, l’injustice est parfois difficile à digérer. Et l’arbitre, lui aussi, peut se tromper. Car l’erreur est humaine. Mais lui, au moins, connaît le règlement, ce qui n’est sans doute pas le cas de tout le monde. Donc, avant de lui balancer des injures à la figure, il serait mieux de le respecter et de le remercier. Car sans arbitre, il n’y a pas de match. Et sans match, il n’y aurait plus de supporter…

4. Les adversaires tu respecteras

L’exemple est parfois donné à la TV, je le reconnais, dans des chants dont je ne retranscrirai pas les paroles ici. Mais il est trompeur. À quoi cela sert-il d’insulter de tous les noms les adversaires de l’équipe que vous supportez ? Que vous ont-ils fait ? Rien, si ce n’est qu’ils jouent leur match, comme vos protégés. Et gagner du temps à la 88e minute alors qu’on mène 1-0 fait partie du jeu. Si la situation était inversée, vos protégés en feraient de même, non ?

5. Objectif tu resteras

Supporter ne veut pas dire manquer d’objectivité. C’est vrai, avec l’adrénaline, certains mots peuvent dépasser notre pensée et notre regard être quelque peu biaisé. Mais cela empêche-t-il de rester neutre et de reconnaître que son joueur préféré a fait une faute, a marqué un but du bras ou que l’adversaire était plus fort ? Je ne pense pas. Nous, journalistes, y arrivons bien. D’ailleurs, je dis toujours: "Peu importe qui gagne, je dormirai de la même façon." Alors, si nous, on y arrive, pourquoi pas vous ?

Maintenant que vous avez toutes les cartes en mains, amis supporters, je me réjouis déjà de vous revoir ce week-end au bord des terrains. Pour trinquer, mais aussi discuter. En toute objectivité évidemment !