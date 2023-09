Darkmondo et ses comparses catcheurs ont assuré le show à Huy (vidéo)

Parmi les sportifs ce samedi soir, une figure bien connue dans le milieu: le colosse Darkmondo, champion de la World Catch League, et originaire de la région verviétoise. L’homme pèse 135 kg et baigne dans le milieu des arts martiaux depuis l’âge de six ans. "J’ai commencé le catch en 2007, j’ai tourné partout dans le monde, j’ai six titres à mon actif actuellement, dont un en France, j’en suis assez fier car je viens de la petite Belgique", commente le catcheur.

Samedi soir, Darkmondo a remis son titre en jeu, face à Légion Von Creed, un sportif international originaire de Tihange et âgé de 38 ans. En difficulté, il a profité que l’arbitre avait le dos tourné pour asséner un coup avec sa ceinture à son adversaire du soir pour ravir la victoire. Légion ne désespère pas de l’avoir la prochaine fois: "Il a triché, on sera prochainement à Dinant, à Pepinster, à Bruxelles, à Virton, j’aurai plein d’occasions", rassure-t-il. ! "Avec la World Catch League, on va dans des endroits où il n’y a jamais eu de catch, c’est un défi à chaque fois, on se demande s’il y aura du monde. Le public est réceptif, les spectateurs qui voient le catch à la télé ont l’occasion d’y assister en vrai, ça a plus d’impact".

"À Pepinster, le 14 octobre, c’est à cinq minutes de chez moi, c’est ma ville, je veux bluffer toute ma famille qui ne m’a plus vu dans la région depuis très longtemps", ajoute Darkmondo. "Je suis fier de la World Catch League, mais quand on constate qu’ici en Belgique on n’est pas connu, c’est un peu frustrant. J’ai été en Finlande en avril, je me promenais à Helsinki, il y avait un panneau de 16 mètres de large avec moi en gros plan dessus, alors qu’ici il n’y a même pas une affiche sur un abribus", regrette-t-il.

Le show s’est terminé en apothéose avec un trois contre trois, qui a rassemblé Aaron Rammy, Ricky Sosa (18 ans) et Légion contre Darkmondo, accompagnés de ses acolytes le Sheikh Kamel et Kuningas.

La tournée fait pour l’instant salle comble, y compris à Huy, où 200 personnes étaient présentes. Chris Bizige, président de l’ASBL Brussels Sports & Events, qui chapeaute l’évènement, est heureux du résultat: "Ça prend bien, nous sommes très contents de Huy, nous reviendrons l’année prochaine. Depuis que nous avons commencé la tournée, tout a bien fonctionné, le public est là et apprécie", se réjouit-il.