L’esplanade du Batta à Huy inaugurée ce 7 octobre avec une grande fête: "On veut que les Hutois s’approprient les lieux"

Et le grand jour a été fixé le samedi 7 octobre avec une inauguration baptisée "Esplanade Batta en fête". "L’idée est de faire une grande fête citoyenne pour mettre en valeur ce premier grand chantier rive gauche, sourit l’échevin. On a mis toutes les forces vives autour de la table pour faire quelque chose de festif, collectif, pour que les Hutois s’approprient ce nouvel espace de vie et de délassement." Au menu (voir-ci contre pour les détails): petit-déjeuner, balade pique-nique, concerts, ateliers créatifs, expos, espace grimage… "On clôturera la journée par un bal populaire avec DJ, souligne encore l’échevin. Il y en aura pour tous les goûts et toutes les générations. On veut montrer que ce lieu est propice au rassemblement, à la rencontre. On pourra y organiser des festivités, des animations. Pourquoi par exemple y organiser une édition les Apéros hutois ?"

Cet événement inaugural donne le clap de fin d’un chantier qui aura duré 18 mois. Sans anicroche majeure… "On peut dire que le chantier s’est bien déroulé malgré l’ampleur de la tâche, estime Christophe Collignon, bourgmestre en titre. La première phase, les impétrants, fut la plus délicate car on se trouve le long de l’eau et nous ne disposions pas de cartographie précise des conduits. Ces opérations délicates se sont bien passées. Pour le reste, ce fut du génie civil. Il n’y a pas eu de gros couacs." Le mayeur se réjouit de cette fête… "Ce n’est pas tous les jours qu’on réaménage une place. C’est un tout nouveau cadre de vie qu’on offre aux Hutois."

Débutée en mars 2022, la création de cette esplanade rive gauche, en bord de Meuse, est pour la Ville de Huy un projet majeur pour le développement de l’attractivité de la ville. Les objectifs ? Restructurer l’espace public, améliorer la vue urbaine, mettre en valeur les quais de Meuse, redynamiser le commerce. "Ce projet fait vraiment partie de notre plan de ville, d’un rééquilibrage entre les deux rives. On veut aussi créer une ville où tout peut se faire de manière pédestre, poursuit le mayeur. Le dessin de cette nouvelle cité se perçoit à l’œil nu grâce au Batta. Et c’est une vraie réussite esthétique…"

Mais qui a eu un coût. C’est la seule ombre au tableau: le budget du chantier a explosé en cours de route. De 3,6 millions d’euros, il est passé à 4,5 millions d’euros, dont 45% sont subsidiés. "On a dû faire face à un premier surcoût de 200 000 € puis on a subi la hausse du coût des matériaux, soit 600 000 € de plus. Il était impossible de faire autrement…"

Ce projet est l’aboutissement de près de dix ans de réflexion au sein de la Ville de Huy. "C’est un dossier de longue haleine, insiste Christophe Collignon. Les subsides FEADER ont été obtenus en… 2014 ! On en a fait du chemin !" Cette esplanade, la Ville de Huy la veut rassembleuse, esthétique mais aussi sécurisée. "On a prévu l’aspect sécurité, pour faire de cette zone un endroit agréable et sûr. Au début, une présence policière est prévue pour que le lieu soi respecté. À terme, des caméras seront aussi placées."