Les catcheurs veulent vous en mettre plein la vue à huy

"L’objectif sera d’offrir le meilleur match possible, tout sera improvisé et c’est le public qui donnera le tempo de la soirée, assure Aaron Rammy, élu catcheur international de l’année 2022 par la promotion de catch anglaise LDN. C’est la différence entre le catch que nous proposons et le catch américain qu’on a l’habitude de voir à la télé et pour lequel tout est scénarisé. Le catch est un sport-spectacle, le but n’est pas de gagner mais de proposer le match le plus spectaculaire et entraînant. Cependant, les catcheurs prennent des risques car les chutes et les prises, sont réelles. Il y a du bois en dessous du ring donc lorsque l’on tombe de deux mètres, on le sent. Il faut être un athlète complet et s’attendre à subir de possibles sérieuses blessures."

Si le catch vous tente, rendez-vous ce samedi à 19 h au hall omnisports. Le prix des places à acheter en ligne ou sur place est fixé à 10 €.