Notre série "Un musée, un objet": zoom sur ces flèches en silex de l’Écomusée de Ben-Ahin (Huy)

Conçu avec la population

Mais pourquoi ce terme d’écomusée ? "C’est un musée différent des autres car conçu avec la population. Souvent dans des milieux ruraux, on va y rassembler des souvenirs. Ici, des personnes ont apporté divers objets, des pièces et photos, parfois très personnelles, des cartes postales… Le tout est axé sur la vallée de la Solières et les villages avoisinants. C’est un tout petit territoire mais il a été occupé à toutes les périodes de l’histoire, ce qui permettait de développer un projet que l’on voulait didactique", explique Virginie Karikese, archéologue-historienne d’art attachée au service des musées de la Ville de Huy.

La chasse, l’outillage, les blessures…

Place donc, ici, à l’histoire locale ! L’histoire de l’homme qui y a vécu sous l’angle de sa relation avec son environnement et de l’utilisation des ressources qu’il avait à disposition. Ainsi, parmi les objets exposés dans l’Écomusée de Ben-Ahin, il y a un ensemble de flèches réalisées avec du silex. "À partir de ces petits objets, on peut raconter plein de choses en lien avec le travail et, en même temps, sur la nature et l’environnement. On est ainsi passé d’un climat très froid qui faisait que l’on chassait à la sagaie à un climat plus chaud et l’utilisation de l’arc à flèche. L’ustensile a donc été adapté aux animaux à chasser. Cela raconte aussi qu’on circulait sachant qu’il fallait se rendre en Hesbaye pour trouver du silex et le ramener ici pour fabriquer de l’outillage. Et quand on regarde ces flèches, on pense aussi à la transmission des savoirs dans le sens où on ne naissait pas en sachant comment faire… Ce sont les anciens qui apprenaient aux plus jeunes car il y avait une manière bien particulière de les réaliser", détaille-t-elle.

Défendre son territoire

Ces flèches permettent également d’évoquer le mode de vie. "Dès le moment où on n’est plus nomade, on doit se sédentariser et donc défendre son territoire. On va alors découvrir les blessures. C’est sans doute le début des conflits, relève l’archéologue-historienne d’art. Intervient aussi le point de vue archéologique sachant qu’on ne voit qu’une partie de la flèche. On doit donc imaginer le reste, le tout formant une pièce complexe avec différents éléments. Le reste s’étant dégradé avec le temps, les archéologues doivent imaginer comment étaient ces flèches. Ici, sans doute, elles ont été réalisées au départ d’éléments d’époques différentes vu que la forme n’est pas la même. Sans doute que les tailles ou styles devaient être différents."

Bref, de petits objets qui en racontent tant sur l’évolution de l’homme et de son mode de vie !