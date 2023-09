Les Apéros Hutois ont été un franc succès

Ce troisième et dernier épisode de l’année se tiendra donc ce vendredi puisqu’il avait été annulé pour cause de météo durant le mois d’août. "Cette fois-ci, on devrait être à l’abri du mauvais temps", souligne Christophe Thonet. Au programme musical, DJ Dan (Mega Guinguette, Mega Disco) et Tom Hawkins qui se feront un plaisir d’animer la soirée.

2024, l’année des gobelets réutilisable

Un problème cornélien vient embêter les organisateurs pour l’édition de 2024. Depuis le 1er septembre 2023, la Wallonie a décidé de bannir l’utilisation de gobelets jetables dans les établissements horeca ainsi que lors de rassemblements. Cette année, les Apéros Hutois ont été autorisés à liquider leur stock mais, l’année prochaine, l’obligation sera de mise. "Ce n’est pas quelque chose d’évident pour l’organisation. Nous utilisons plus de 13 000 gobelets jetables par événement. Si nous devons nous procurer 13 000 gobelets réutilisables, je vous laisse imaginer le prix." Et le prix, il en est aussi question pour le lavage. "Ce genre de gobelet ne peut pas se laver à la main. Il faut payer une société pour le faire, ce qui revient à 900 €. Nous devons donc choisir entre augmenter nos prix pour rentrer dans nos frais ou bien accepter de perdre cette somme." Une édition 2024 qui s’annonce donc laborieuse pour l’organisation. L’équipe des Apéros Hutois aimerait également déplacer ses événements à l’esplanade du Batta. "L’emplacement est spacieux et accueillant. On espère qu’on trouvera un arrangement avec l’agenda de la Ville."

