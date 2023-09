Déjà 1100 abonnés pour le début de la saison du centre culturel de Huy

L’heure des trois coups a sonné pour le centre culturel de Huy. Le premier rendez-vous de la saison 2023-2024 est programmé ce vendredi soir en décentralisation, puisque c’est la salle Les Variétés du centre culturel d’Amay qui accueille le spectacle La Perruche. Céline Robin et Didier Boclinville s’enverront ainsi des reproches en plein visage pour revisiter l’inépuisable thème du couple au théâtre, devant une salle comble. Au total, ce sont plus de 80 spectacles et concerts qui sont prévus jusqu’en mai. Et pour cette saison, l’équipe du CCAH avait fait le choix de ne programmer aucune grande vedette française. "Nous avons vu pas mal de spectacles à Paris mais aucun d’entre eux ne nous a réellement convaincus", avaient expliqué les programmatrices en juin.