"Huy, via son Service prévention, mène depuis de nombreuses années des projets en ce sens. On va développer ça à un niveau supracommunal par l’intermédiaire de la Conférence des Élus afin de mutualiser les moyens", explique le bourgmestre ff Éric Dosogne.

Une série d’actions sont prévues: rénover et aménager des logements, mettre en place et renforcer des cellules d’intervention psycho-médico sociale intervenant sur l’ensemble du territoire, mettre en place des permanences psycho-médico-sociale et juridique de proximité, mettre en place des actions et accompagnements post-institutionnel (jeunes en transition, détenus, personnes qui présentent un handicap…).

Une plateforme “Précarité Huy-Waremme” et un pôle “Assuétudes”, seraient aussi développés de même qu’un dispositif de sensibilisation et de prévention à la thématique du sans-abrisme.

Cette décision du Collège hutois de répondre à l’appel à projets sera proposée à l’approbation du Conseil communal le 26 septembre prochain.