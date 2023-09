Se rassembler pour coudre, un mardi par mois à Tihange

À vos machines, prêts, partez ! "Le Mardi des couturières" débute ce mardi 12 septembre à Tihange, dans la salle de la maison communautaire des Floricots. Il se tiendra chaque deuxième mardi du mois et est totalement gratuit. Ce projet est né de la passion commune de Nathalie Carlier et Géraldine Chartier pour l’art de la couture. "Nous nous sommes rencontrées sur les réseaux sociaux via notre passion et l’idée de lancer cet atelier est venue. Nous voulions organiser un moment autour de la couture où nous pourrions échanger."