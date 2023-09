Huy : la Padel Factory ouvre lundi avec une semaine gratuite

Déjà de l’engouement

Les réservations peuvent se faire via l’application Padel Factory Belgique à télécharger sur Androïd et Apple Store. Et la formule gratuite séduit visiblement puisque toutes les plages dans les heures pleines (à partir de 17 h) sont déjà réservées. "Il en reste encore quelques-unes en journée. On sent déjà un énorme engouement. Cela réagit beaucoup aussi sur les réseaux sociaux. Et, preuve qu’on va toucher des débutants, on a pas mal de demandes de location de raquettes sur place. Ce qui sera possible."

Le club-house, pour l’instant installé dans un container, sera géré par Sergi Segniagbeto qui a de l’expérience dans le secteur horeca (du côté du golf du Sart-Tilman notamment). "On aménagera mieux le container pour l’inauguration espérée du club-house début 2024, projette Karim Aouini qui annonce un premier événement le vendredi 22 septembre avec la venue de Jérôme Peeters, ex-numéro 1 du padel belge. De 17 à 19 h, il proposera une initiation gratuite aux personnes qui le souhaitent, avant un match exhibition avec quelques pointures du padel de 19 h à 20 h 30."

Nouveau recours en suspension et annulation

Reste que la sérénité est loin d’être revenue autour de ce projet puisque des riverains ont à nouveau introduit un recours au Conseil d’État après une première procédure du même type qui leur avait souri en opposition à l’octroi du premier permis d’urbanisme par la Ville, le 23 mai 2022. "À l’époque, l’auditeur avait estimé que la Ville n’avait pas tenu compte de certaines remarques sur les nuisances sonores et sur la luminosité dans les jardins au vu de la proximité des infrastructures. Et cela avait conduit à l’annulation du permis, rappelle Me Alexandra Lheureux qui défend les plaignants. Suite à cet arrêt, la Ville avait accordé un deuxième permis après avoir répondu à ce qui avait été épinglé. On peut le considérer comme un copié-collé avec une motivation par rapport aux réclamations. Mes clients ont décidé d’enclencher une nouvelle procédure, le 21 août dernier, pour obtenir dans un premier temps une suspension de ce nouveau permis et, on l’espère dans un deuxième temps, son annulation."

Dans leur droit d’ouvrir

À ce stade, les parties vont faire valoir leurs observations, puis l’auditeur rendra son rapport sur le dossier. C’est ensuite "seulement" que le Conseil d’État statuera sur la suspension et enfin l’annulation. "On espère un premier arrêt dans les prochains mois sur la suspension du permis, continue l’avocate des riverains. En attendant l’arrêt, les gérants de la Padel Factory sont dans leur droit d’exercer leur activité tant que le permis n’est pas suspendu. Mais, on craint déjà des nuisances sonores assez conséquentes suite à des tests qui ont eu lieu sur un premier terrain."

Le trio à la tête de la Padel Factory, lui, espère reléguer ces remous au rayon des mauvais souvenirs. "On a le permis, on l’exploite. On sait que ce recours peut durer des années. On a déjà rencontré ce couple de plaignants sans parvenir à rassurer. On a envie de les mettre dans les meilleures conditions", termine Karim Aouini.