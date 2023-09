Medi-Market va s’installer au CHRH

Medi-Market, qui, d’après nos informations, cogitait sur cette solution de repli depuis quelque temps déjà, va en effet prendre possession des cellules qui étaient occupées par une librairie et un salon de coiffure. Les visiteurs de l’hôpital auront d’ailleurs remarqué les autocollants apposés sur les vitrines annonçant la prochaine ouverture et l’engagement de personnel. "On va engager plus ou moins six personnes. On cherche différents types de profils: des naturopathes, diététicien (ne)s, esthéticien (ne)s, pharmacien (ne)s, assistant pharma, gérant(e), etc. Il s’agit d’un petit point de vente mais ce Medi-Market offrira malgré tout un assortiment extrêmement complet. Si un client ne retrouve pas son produit, il pourra toujours le commander en ligne et se faire livrer en magasin."

Seule une entreprise de pompes funèbres ne peut pas s’installer à l’hôpital

Vu la récente levée de bouclier des pharmaciens hutois par rapport au projet ben-ahinois, le CHRH aurait-il pu refuser l’arrivée de Medi-Market en ses murs ? "Non, rétorque le directeur du CHRH, Jean-François Ronveaux. Depuis quelques années, nous avons signé une convention de 27 ans avec une société immobilière hesbignonne qui gère les surfaces de la galerie. Tout type de commerce ou presque peut s’y installer, à l’exception d’une société de pompes funèbres, comme il est mentionné dans la convention."

La Ville, qui avait rendu un avis négatif dans le cadre du premier projet, prend acte de l’arrivée prochaine de Medi-Market. "Nous sommes légalistes et n’avons pas le pouvoir de nous y opposer, glisse le bourgmestre ff Éric Dosogne. Je note simplement qu’il s’agit d’un projet de moindre envergure."

Du côté des pharmaciens hutois qui avaient lancé la pétition, l’heure est à l’étonnement. "On suppose qu’il s’agira bien d’une parapharmarcie, car une pharmacie d’officine ne peut pas selon la loi s’installer dans un hôpital", affirme Clarisse Vanvolsem, responsable de la Pharmavrai, dans le centre-ville.