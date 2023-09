Huy: mettre piétons et cyclistes sur un même espace, c’est juste "inimaginable", dénonce le Gracq

Une décision qui ne plaît pas à tous. Et notamment à la locale hutoise du Gracq, le Groupe de recherche et d’action des cyclistes quotidiens. "Ça fait longtemps qu’on réfléchit à cette piste sur le trottoir, explique Liliane Schaner, coordinatrice au sein de la locale. On trouve cela risquer de faire cohabiter un cycliste et un piéton. Déjà, le piéton ne marche pas tout droit et il va à son rythme. Le cycliste va plus vite. Cela va créer un conflit inévitable." Et cela risque de mettre la sécurité du piéton en danger. Le Gracq va plus loin: il est temps que Huy donne une place aux cyclistes. "Il y a trois bandes de circulation sur le pont, il y a moyen de faire une piste cyclable sans risque des deux côtés du pont. C’est inimaginable qu’on puisse mettre deux catégories de gens qui se déplacent ensemble ainsi."

Le Gracq avait demandé à être associé à la dernière réunion de la Commission provinciale de mobilité mais cela lui a été refusé. "On nous a proposé une réunion mobilité active, on attend la date." Liliane Schaner est d’autant plus étonnée de ce projet de piste piéton-cycliste qu’en 2020, "l’ingénieur responsable du district de Huy n’en avait pas connaissance. Et puis, tout d’un coup, on dit qu’on enlève les candélabres pour faire de la place…" Le partage du trottoir pour cycliste et piéton ne marchera pas. Et puis, "plus on laisse de la place aux automobilistes, plus ils la prendront…"