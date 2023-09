Le nouveau décret de mars 2023, entré en vigueur récemment, abroge celui de juin 1996. Le règlement de police fait référence à ce décret. Les conseillers communaux hutois seront ainsi amenés à approuver le chapitre du règlement général de police concernant les infractions prévues par ce décret. Et plus particulièrement, celles relatives aux dépôts de déchets et à l’incinération de déchets ménagers. "Ce décret est plus précis", explique le bourgmestre f.f. Éric Dosogne.

Ce décret catégorise les infractions. Ainsi, il rappelle qu’il est interdit d’incinérer des déchets ménagers en plein air ou dans des installations non conformes, sauf les déchets secs naturels qui proviennent des forêts, des champs et des jardins. Interdit aussi d’abandonner ses déchets lors d’organisation d’activités, d’abandonner ses déchets de manière telle que l’environnement et la santé humaine peuvent être mis en danger. On ne peut pas non plus abandonner des déchets en mettant en danger le bien-être animal ou la vie d’un animal.

À part les infractions en termes de stationnement, les dépôts de déchets constituent la majorité des celles qui sont soumises à l’agent sanctionnateur à Huy. "Ce qu’on a beaucoup, ce sont les dépôts de déchets mais aussi les mégots, explique Michel Borlée qui est, en sa qualité de directeur général, l’agent sanctionnateur hutois. Les mégots, ce sont surtout ceux qui sont jetés par les fenêtres des voitures, car là il y a une identification facile. " Pour les dépôts de déchets, il faut aussi arriver à identifier le contrevenant, souvent en fouillant les sacs retrouvés. Il y a environ, sur Huy, 200 dossiers de dépôts de déchets, y compris les mégots, traités par an. Avec des amendes qui peuvent aller de 150 € à 350 €. Mais "le sursis peut s’appliquer totalement ou partiellement". C’est laissé à l’appréciation de l’agent sanctionnateur…