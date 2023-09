Non, les soirées dans des salles ou privées ne doivent pas se terminer à 2 h du matin à Huy

Une intervention policière a semé le doute

Mais alors, d’où vient cette info (erronée), qui a fait réagir plusieurs Hutois et même un loueur de salle ce mardi sur Facebook ? "La semaine passée, il y a eu une activité dans une salle près de la gare, poursuit Éric Dosogne. D’autres personnes extérieures à la soirée sont arrivées à un moment, visiblement pour foutre le boxon, et ça commençait à tourner en bagarre. La police a alors été appelée et c’est elle qui a décidé de faire fermer la soirée aux alentours de 2 h du matin." Le bourgmestre f.f. le répète, c’était une situation ponctuelle. D’ailleurs, il n’était même pas au courant: légalement, il n’y a aucune raison que la police l’informe de ce genre de fait. Il l’a appris un peu par hasard quand il a été interpellé par des personnes qui ont loué ladite salle pour une soirée dans quelques jours et qui craignaient du coup de devoir l’écourter. Il a alors demandé à la police ce qu’il en était de cette rumeur et c’est là qu’il a appris qu’une intervention avait été nécessaire il y a quelques jours. Mais si les futurs organisateurs de soirées respectent bien les "règles", ils pourront bel et bien faire la fête aussi tard qu’ils le voudront, là ou ailleurs…