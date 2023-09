L’échevin Étienne Roba à propos de la polémique sur le vélo en acier corten à Huy: "Comme le montant de 50 000 € a été avancé, on sera déforcés dans la négociation si le collège décide de l’acheter"

Comment cette œuvre a-t-elle atterri à Huy ?

Nous avons été sollicités par l’artiste. Il souhaitait notre autorisation pour placer l’œuvre pour la Flèche wallonne. L’idée, c’était de l’installer pour quelques mois, et au moins jusqu’au Tour de Wallonie, sur la place St-Denis. Cela avait du sens pour nous puisque Huy est ville de sport, ville de vélo. On a donc accepté.

Et il devait la reprendre à la fin ?

Oui. On avait d’abord prévu de l’installer à Saint-Remy, à côté de l’œuvre sur la maternité. On n’avait que des photos du vélo. Quand on l’a vu, on s’est dit qu’il allait cacher l’œuvre sur la maternité et on a décidé de mettre le vélo au pied du Mur de Huy. Ce sont les ouvriers communaux qui se sont chargés du support. On n’a pas parlé d’argent, de contre-partie. C’était une exposition gratuite de l’œuvre de l’artiste.

Le Tour de Wallonie, c’était fin juillet. Un mois et demi plus tard, l’œuvre est toujours là.

Effectivement. Lors de la première modification budgétaire, qui a été validée en août par la tutelle, on a prévu un crédit expliquant que cela nous donnait la possibilité d’acheter l’œuvre, de faire une proposition d’achat à l’artiste. On avait alors une enveloppe inscrite au budget pour le faire.

Et ça en est où aujourd’hui ?

À ce stade, rien n’est fait. Il n’y a encore aucune décision prise, il n’y a pas de contact avec l’artiste. Et lui non plus, il ne nous a pas relancés. Il n’est pas revenu vers nous pour reprendre son vélo. On était partis sur une période de plusieurs mois, sans date butoir. En fait, cela ne nous dérange pas qu’il soit là et apparemment, lui non plus. Mais soit il la reprend, soit on lui fait une proposition d’achat. Mais si on le fait, il faudra une décision de collège et lancer une procédure négociée en invoquant l’article 22 sur l’exception culturelle. Cela concerne l’achat d’une œuvre d’art qui est une performance unique. Cela nous permet de ne pas lancer un marché. Et alors, on lancera la négociation avec l’artiste.

Acheter ainsi sans passer par un marché public, cela s’est déjà fait ?

Le musée communal le fait régulièrement pour des œuvres d’art ; mais ce sont des petits montants. On l’a déjà fait pour une œuvre de Kalbut en 2019. En fait, une œuvre en trois parties: devant la collégiale, près du fort et près du Batta. C’était quelque chose comme 15 000 €.

Ici, on parle de 50 000 €. Le collège a en tout cas prévu une telle somme.

Cela nous donne une marge de manœuvre. Si on avait mis moins, on risquait d’être trop court en cas de contre-proposition. On était partis sur 20 ou 25 000 €. On a inscrit ce montant-là mais il n’est pas définitif. C’est une base de négociation. Quand on est au-delà des artistes locaux pour l’art en ville, ce sont des montants importants. Et on souhaite vraiment investir dans l’art en ville. Mais l’enveloppe budgétaire qu’on a prévue n’est donc pas liée à une demande de l’artiste ou à la proposition qu’on lui fera. Même si maintenant on est déforcés car il connaît notre enveloppe budgétaire…

Et là, aujourd’hui, où en est-on alors ?

On doit en discuter au collège.

Avec tous les débats que cela a suscités sur les réseaux sociaux, le collège voudra-t-il acheter l’œuvre ?

Peut-être que oui, peut-être que non, même si je trouve que cela aurait du sens de l’acquérir. Cela colle avec l’image de la Ville. Je suis, personnellement, convaincu que cela a du sens. De toute façon, quoi qu’il se passe maintenant, cela fera du foin… J’ai envie de continuer l’art en ville mais c’est clair que cela a un coût. Il est logique que les artistes soient rémunérés correctement. Mais on doit en discuter…