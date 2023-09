Le club de hockey de Huy n’a plus le choix: il lui faut un nouveau terrain… et des subsides

Le terrain de hockey, au chemin de Franchimont, a été aménagé en 2008. Il a donc 15 ans et "il est temps de le changer, a expliqué Thomas Roland, le président du club. Ce terrain nous a rendu de bons et loyaux services, il a vu notre club grandir. On est passé de 180 à 360 membres. " Sauf que là, l’état du terrain a des répercussions sur ce nombre d’adhérents. Certains vont voir ailleurs… Des répercussions aussi sur le club qui, année après année, doit demander une dérogation d’agrément à sa fédération. Demande qui doit être motivée par différents éléments. Et "la fédération nous a sommés d’avancer". Début juillet dernier, le collège communal hutois s’est engagé à soutenir le club dans ses démarches. Car clairement, il doit désormais envisager un nouveau terrain. Coût de l’opération ? 2,5 millions TVA comprise. Une estimation faite en juin dernier.

Et clairement, le club de hockey espère beaucoup l’aide d’Infrasports. Les subsides viendront clairement de la Région wallonne et de la Ville de Huy. Mais le club devra aussi casser sa tirelire. Sauf qu’ "on est un club avec un petit profil, explique son président. Les infrastructures coûtent très cher, on reste un club de 300 membres. On est bénévoles et on doit gérer en bon père de famille…" Le club pourra participer mais il aura besoin d’un fameux coup de pouce financier.

Un projet à 2,5 millions

Le projet ? Le terrain restera là où il est, le long du chemin de Franchimont. Il sera cependant agrandi, élargi. "On fera aussi un nouveau club house avec vestiaires en dessous. On aménagera aussi un demi-terrain sur l’arrière." Et le président Thomas Roland d’ajouter: "on doit tout refaire". La fédération a des standards d’acceptation sur la qualité des terrains, leur dangerosité, leur dimension. Et là, "on déroge à ce cahier des charges. La fédération fait son rôle de contrôleur."

Le souhait du club de hockey est d’encore jouer cette saison-ci et la suivante sur son terrain actuel. Mais après, il faudra faire les travaux. "Je ne lâche plus le collège. On essayera d’aller vite." Le ministre Dolimont semble avoir pris conscience de la demande appuyée du club de hockey. Il a bien compris, aussi, que la fédération, qui soutient le club hutois, mettra ce dossier en haut de la pile. Pour prioriser l’investissement. Et il y sera attentif. La Ville, elle, apportera son soutien logistique et financier. Mais, comme l’a souligné le ministre Christophe Collignon, "le porteur de projet, c’est le club".