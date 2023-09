À l’église protestante évangélique de Huy, on est pasteur de père en fils

Le premier, Daniel (64 ans), a toujours su qu’il serait pasteur, qu’il prendrait la suite de son père, que c’était sa vocation. Le second, Timothée (27 ans), dont le prénom signifie "qui craint Dieu", s’est dit pendant longtemps: "Je ne serai pas pasteur, je ne serai pas missionnaire, faut pas rêver !", résume-t-il en souriant. C’est qu’il voulait être vétérinaire, au départ. Aller s’occuper des tortues aux Galapagos. Puis son grand-père paternel est décédé, alors qu’il était en rhéto. Et il s’est senti appelé. "J’ai repris un de mes serviteurs, veux-tu prendre sa place ?", lui a soufflé Dieu. Timothée a alors entrepris des études de théologie à l’Institut biblique de Bruxelles. Jusque pendant sa troisième année, le jeune Hutois, qui avait déjà eu une période de rébellion par rapport à la/sa foi quand il était adolescent, a "résisté" à cet appel. Puis, en 4e année, il a fait son stage au sein de l’église protestante évangélique hutoise de son père et, même s’il détestait alors qu’on l’appelle "Pasteur", il a pris goût au métier. "Même si c’est un métier difficile et qui fait peur, que c’est une très grosse charge parce qu’il faut être là dans les plus beaux comme les pires moments des gens, je ne me verrais pas faire autre chose." C’est que Timothée est déjà pasteur (en second) à temps plein: il prêche, il accompagne les membres de son église, il s’occupe de sa banque alimentaire. Mais comment, quand on a 27 ans en 2023, les autres jeunes perçoivent-ils un tel sacerdoce ? "La première chose qu’on me dit souvent quand je dis que je suis pasteur, c’est “Ah, c’est bien: vous, au moins, vous pouvez vous marier !”", sourit Timothée Liberek. Dont le visage s’illumine également quand les gens lui demandent si son église n’est pas une secte…