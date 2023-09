Le septième site de bulles à verre enterrées, ce sera à Tihange

"Malgré l’augmentation du coût des bulles à verre, on essaye de poursuivre notre politique d’aménagement des sites, explique Adrien Housiaux, échevin de l’Environnement. On essaye de se tenir à un nouveau site par année. Et cela, dans une volonté d’améliorer le cadre de vie des Hutois." Et ici à Tihange, le site sera placé entre la Grand-route et l’avenue Albert Legrand, là où il y a un espace de verdure. "On veut le développer en y plaçant quelques bancs et quelques espèces végétales en plus du site de bulles enterré. Cela fera un joli coin, une jolie halte verdurisée." L’objectif de ces sites est de lutter contre les dépôts clandestins. Les dépôts de déchets sont ainsi moins fréquents auprès des bulles à verre enterrées, les nuisances sonores sont aussi moins importantes pour les riverains.

Mais choisir un lieu n’est pas facile car ces bulles sont enterrées à deux ou trois mètres de profondeur. Et "on doit faire attention aux impétrants". Trouver un lieu où il n’y a pas de canalisation d’eau, de câbles de téléphone ou électriques, de conduites de gaz, ce n’est pas évident. Huy, c’est une quinzaine de sites de bulles, près de la moitié sont aujourd’hui enterrés.

Coût de ce nouvel achat ? 33 000 €. L’avenant à la convention qui lie la Ville de Huy à l’intercommunale Intradel sera présenté à un prochain conseil communal.