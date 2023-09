Huy-Waremme: des cadets sapeurs-pompiers prêts à entrer en caserne !

Une nouvelle mouture qui avait comme particularité de compter 12 cadets, sur les 26, à avoir réalisé la formation complète. Ceux-ci ont ainsi reçu leur brevet de sapeur-pompier. Ceci fait suite à un changement dans la législation. Pour les 14 autres, il leur restera à effectuer 80 heures de formation au sein d’une caserne. "L’École des Cadets de la Province de Liège est la seule école pilote belge à proposer la formation complète. Jusqu’ici, la formation équivalait à 70% de la formation de sapeur-pompier et c’est au sein des zones de secours que les 30% restants étaient à effectuer. Cette évolution constitue un élément de réponse face aux difficultés de recrutement de pompiers volontaires. Ces 12 cadets sortants sont donc directement opérationnels. C’est un label de qualité", a souligné Muriel Brodure-Willain, députée provinciale en charge de l’Enseignement et de la Formation, à l’issue de la cérémonie de remise des brevets.

Matéo Gerard, d’Amay, fait partie des cadets sortants. S’il effectue actuellement des études supérieures qu’il compte bien achever, il a d’ores et déjà postulé dans les casernes de Huy et Flémalle. "Cette formation permet d’acquérir un tas de connaissances vis-à-vis des bons réflexes à adopter et au niveau de la sécurité, des notions primordiales dans la vie de citoyen. Je voudrais entrer le plus vite possible dans une caserne, tout en terminant mes études car c’est important à deux niveaux. Non seulement j’aurai autre chose à côté si je ne pouvais continuer à être pompier mais aussi, pour être gradé, il faut avoir fait des études", explique-t-il.

Des arguments que partage son camarade Hippolyte Henrotte, de Verlaine, même si, pour lui, il s’agit avant tout de réaliser son rêve d’enfant: devenir pompier professionnel ! "Deux ans de formation, les week-ends et durant des congés scolaires, ce n’est pas de tout repos et il faut être assez motivé mais je le suis car c’est ce que j’ai envie de faire depuis tout petit", a-t-il confié.