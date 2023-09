Un simulateur pour se rendre compte de la réalité du harcèlement de rue a été installé à l’Espace Saint-Mengold à Huy (photos et vidéo)

En images...

Un bon moyen pour savoir où sont les limites

Et si Huy a été choisie comme première ville wallonne pour accueillir le simulateur, ce n’est pas un hasard. On sait à quel point Anne-Marie Lizin s’est battue pour les droits des femmes. On sait aussi le nombre d’associations féminines et féministes établies sur le territoire. C’est d’ailleurs Synergie Wallonie pour l’égalité entre les femmes et les hommes qui a organisé la venue de "Poésie Masculine" à l’Espace Saint-Mengold, avec le soutien de la Ville. Et de la ministre des Droits des femmes, Christie Morreale, qui avait fait le déplacement ce vendredi pour insister sur la nécessité de lutter contre le harcèlement des femmes, parfois insidieux, dans l’espace public. "En 2000, on considérait encore que les violences conjugales relevaient du domaine privé. Vingt ans après, plus personne ne pense ça. Je veux qu’on aille dans le même sens avec le harcèlement de rue, parce que c’est une réalité, les situations qu’on voit dans le simulateur ne sont pas caricaturales, c’est ce que les femmes vivent tous les jours !"

Christophe Collignon, bourgmestre hutois en titre, voudrait quant à lui qu’un maximum d’hommes "fassent cette expérience immersive qui s’adresse à nous, les hommes, parce qu’on ne mesure peut-être pas ce genre de réactions". "En tant qu’homme, on est ignorant puisqu’on n’a jamais vécu ça dans la rue, insiste Gilles de Boncourt. C’est un bon moyen pour savoir où sont les limites."

Le simulateur, un projet à la fois sociétal, pédagogique et artistique, ouvrira ce samedi. Pour les écoles (18 classes ont déjà réservé leur visite) et pour le grand public. Allez-y, emmenez-y vos fils, vos frères, vos maris. Mais aussi vos filles, vos sœurs, vos cousines. "Poésie Masculine" a l’ambition de modifier les comportements de tous, d’éduquer les hommes, de déconditionner les femmes, d’aider les témoins et d’impliquer les parents vers une éducation non genrée. Et un dispositif d’accompagnement permet de recueillir les émotions à la sortie, d’échanger, d’informer.

Du 2 au 29 septembre à l’Espace Saint-Mengold, Place Verte (à partir de 14 ans). www.poesiemasculine.com