Voici pourquoi les luminaires du pont Baudouin à Huy sont remplacés

Et c’est là que les commentaires s’emballent sur les réseaux sociaux car si le pont accueille de nouveaux luminaires, que vont devenir les lampadaires-candélabres pseudo-anciens installés il y a quelques années déjà à l’initiative de l’ancienne bourgmestre Anne-Marie Lizin ? Ils seront tout simplement enlevés. "Ils étaient là depuis une vingtaine d’années, explique le bourgmestre f.f. Éric Dosogne. Ils avaient été installés car Anne-Marie Lizin voulait ça, tout comme elle voulait les luminaires de type ancien dans les rues. Ce n’est pas qu’on veut enlever ce qu’elle a construit mais tout a évolué en termes d’éclairage. Et là, on va retrouver l’éclairage qui était à l’origine sur le pont."

Un espace cycliste/piéton

Le remplacement de ces candélabres par du LED intégré au garde-corps répond aussi au souhait d’installer une piste cyclable sur le pont Baudouin, afin de faire la jonction entre le RAVEL de la rive gauche et celui de la rive droite. Les anciens luminaires, installés au milieu des trottoirs, gênaient l’aménagement d’un espace cyclable car les candélabres anciens prennent de la place. "On ne se rend pas compte de leur emprise sur le trottoir mais ils sont grands", explique Éric Dosogne.

"L’espace disponible par la suppression des candélabres doit nous permettre d’étudier la possibilité de transformer les trottoirs actuels en espace partagé cyclistes/piétons", explique Sarah Pierre, porte-parole du SPW Mobilité et Infrastructures. L’idée a été discutée lors de précédentes commissions provinciales de sécurité routière. Le but étant de modifier les revêtements des trottoirs pour réserver, avec une coloration différentiée, une partie pour les vélos et une autre pour les piétons. Cette voie piétons/cyclistes sera raccordée à la N9O rive droite et au quai Batta rive gauche via un abaissement des bordures et trottoirs éventuels.

En plus, "nous devons étudier la modification des quatre coins du pont, en créant un petit encorbellement pour avoir l’espace suffisant pour chaque type d’usagers dans ces zones actuellement trop étroites."

Le dossier est donc repris dans le Plan RAVeL du gouvernement wallon. Et l’étude pourrait débuter en 2024.